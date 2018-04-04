Автотехнології. Як недорого "перевзути" авто в офіційних сервісах

Сучасні технології просочуються не тільки в автомобілі, але й сервіс. Мало хто замислювався над тим, що стенд шиномонтажу може коштувати, як Mercedes. Але, на відміну від дворового сервісу, такий шиномонтаж вбереже ваші диски навіть від мікроподряпин.

Сьогодні конкуренція на ринку величезна. Шиномонтажів вистачає, і навіть в розпал "перевзування" не важко знайти вільний пункт, де можна замінити шини. Але кількість не перейшла у якість, бо для прийнятного рівня сервісу потрібне дороге обладнання і кваліфікований персонал.

Ми вже звикли до того, що кожне "перевзування" – це брязкання ломом по диску, а колісні болти закручуються пневматичним гайкокрутом, а не денамометричним ключем. Тому не варто дивуватися подряпаним дискам, вібрації керма чи непрекрученим колесам.

На офіційний сервіс заради простого "перевзування" люди їхати не хочуть – лякає високий статус та ціна. Але виявляється: щоб вберегти ваші диски, не треба платити шалені гроші.

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