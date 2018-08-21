Аякс – Динамо: невтішний прогноз від букмекерів щодо української команди

Останній суперник "Динамо" на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів – голландський "Аякс". Букмекери оцінили шанси кожної з команди на прохід, а також щодо результату першого матчу у Амстердамі.

На думку провідних букмекерських контор, більше шансів на усіх має саме "Аякс". Це стосується як і матчу в Амстердамі 22 серпня, так і загалом перемоги у цій парі.

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Так, у William Hill на перемогу "Аяксу" приймають з коефіцієнтом 1,65. У той час як на перемогу "Динамо" на "Йохан Кройфф Арена" стоїть показник в 5,00 (це найнижчий показник на перемогу киян серед чотирьох провідних букмекерських контор). Нічия у матчі – 3,80. При цьому щодо проходу у групову стадію Ліги чемпіонів, то шанси "Динамо" складають 2,25, та 1,57 – у "Аякса".

Значно нижче шанси "Динамо" оцінюють в PariMatch. На перемогу українського клубу виставлено коефіцієнт в 5,80. На перемогу "Аяксу" – 1,62. Нічия між командами у першому матчі – 3,85. Ймовірність проходу "Динамо" за сумою двох матчів експерти оцінили в 2,41. Те, що пройде "Аякс" – 1,57.

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"Фаворит спорт" мають дещо аналогічні показники – 1,61 на перемогу "Аяксу" та 5,75 на перемогу "Динамо". Нічия у матчі – 3,80. Щодо ймовірності проходу "Динамо" у групову стадію Ліги чемпіонів, то тут коефіцієнт 2,52. Прохід голландського клубу – 1,51.

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Динамо" – в Marathon bet – 5,85. Хоча і на перемогу "Аяксу" теж найбільший з усіх запропонований – 1,67. Щодо нічиєї у матчі, то її оцінили в 3,90. У той же час на прохід однієї з команд майже без змін – 1,52 на "Аякс" та 2,61 на "Динамо".

Нагадаємо, матч "Аякс" – "Динамо" відбудеться в середу, 22 серпня, в Амстердамі. Матч-відповідь запланований на 29 серпня у Києві на НСК "Олімпійський". Переможець цієї пари пройде у групу Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, потрапить до групового етапу Ліги Європи.

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