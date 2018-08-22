Аякс – Динамо: відео голів та моментів матчу Ліги чемпіонів

У матчі "Аяксу" та "Динамо" голи команди почали забивати одразу зі стартового свистка. Перший з них – вже на другій хвилині.

Не встигли глядачі як слід зайняти свої місця на трибунах, як "Аякс" вже вийшов вперед. При цьому відзначився захисник ван де Беек, а м'яч пройшов під корпусом Бойка, вкотившись у ворота.

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Відео голу ван де Беека у ворота "Динамо"

Та "Динамо" зуміло зрівняти рахунок ще до перерви. Кияни подали три кутові поспіль, і саме третій приніс результат. Після подачі послідував удар по воротах "Аяксу", Онана не надто вдало відбив, і першим на добиванні опинився Кендзьора, який і переправив м'яч за лінію воріт.

Відео голу Кендзьори у ворота "Аяксу"

Та "Аякс" знову вийшов вперед ще у першому таймі. Зієх спочатку навісив у штрафний, але м'яч винесли звідти. І його знову підхопив марокканський футболіст. Тільки цього разу він вирішив не навішувати, а пробив по воротах. Удар був не надто складний. Але Кадар підставив голову під траєкторію польоту м'яча, змінивши її. І м'яч залетів у кут воріт повз Бойка.

Відео голу Зієха у ворота "Динамо"

Ще до перерви рахунок став 3:1. За декілька хвилин до кінця першого тайму "Динамо" пропустило втретє. При цьому гол забив Тадіч, який до цього впав у штрафному майданчику. Але підвівшись, він залишився без опіки (поміж обох Томашів – Кенздори та Кадара) та в дотик замкнув навіс з флангу

Відео голу Тадіча у ворота "Динамо"