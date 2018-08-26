"Аякс" розгромив "Еммен" з рахунком 5:0 перед матчем з "Динамо"

"Динамо" прийме "Аякс" у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів у вівторок, 28 серпня. І чекатиме на український клуб серйозне випробування.

У третьому турі Ередивізії суперник киян в плей-оф кваліфікації ЛЧ розгромив новачка вищого дивізіону "Еммен".

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Клуб із Амстердама відвантажив гостям аж п'ять "сухих" голів. Розпочав побиття Зієх, який розписувався і у воротах Дениса Бойка. Далі оформив дубль досвідчений Клаас-Ян Хунтелаар. Ще одного разу в сітку воріт "Еммена" м'яч відправив і кривдник "Динамо" Душан Тадіч. Останній гол у власні ворота організував захисник "Еммена" Бейль. У підсумку 5:0 – "Аякс" у прекрасному настрої відправляється у Київ на гру з "Динамо".

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