"Айнтрахт" хоче зіграти з "Шахтарем" у Харкові

Член правління "Айнтрахта" Аксель Хелльманн назвав найбільш ймовірне місце проведення першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря".

Хелльманн думає, що вони проведуть матч в рамках плей-офф Ліги Європи проти донецького "Шахтаря" в Харкові.

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З нетерпінням чекаємо гри проти дійсно сильного суперника. Подивимося, де відбудеться наш виїзний матч. Харків виглядає найбільш ймовірним варіантом,

– цитує Хелльманна прес-служба "Айнтрахту".

Зазначимо, що перший матч пройде в Україні 14 лютого. Поєдинок у відповідь відбудуться 21 лютого у Франкфурті.

Нагадаємо, попередній єврокубковий поєдинок "гірників" на прохання УЄФА був перенесений з Харкова до Києва через введення воєнного стану в 10-ти областях України.

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