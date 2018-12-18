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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Айнтрахт" хоче зіграти з "Шахтарем" у Харкові

      125 Читать новость на русском
      Стадіон "Металіст" у Харкові
      Стадіон "Металіст" у Харкові

      Член правління "Айнтрахта" Аксель Хелльманн назвав найбільш ймовірне місце проведення першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря".

      Хелльманн думає, що вони проведуть матч в рамках плей-офф Ліги Європи проти донецького "Шахтаря" в Харкові.

      Читайте також: Головний тренер "Шахтаря" оцінив суперника в 1/16 Ліги Європи

      З нетерпінням чекаємо гри проти дійсно сильного суперника. Подивимося, де відбудеться наш виїзний матч. Харків виглядає найбільш ймовірним варіантом,
      – цитує Хелльманна прес-служба "Айнтрахту".

      Зазначимо, що перший матч пройде в Україні 14 лютого. Поєдинок у відповідь відбудуться 21 лютого у Франкфурті.

      Нагадаємо, попередній єврокубковий поєдинок "гірників" на прохання УЄФА був перенесений з Харкова до Києва через введення воєнного стану в 10-ти областях України.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини Харкова Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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