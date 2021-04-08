Ніколи не пробачу, сволото, – дружина Азаренкова звернулась до винуватця смертельної ДТП
19-річного мажора Дмитра Габишева засудили через смертельне ДТП у Харкові, яке забрало життя підполковника ДСНС та його 15-річної доньки. Молодик проведе за ґратами 9 років. Дружина та мати загиблих Олена Азаренкова звернулася до винуватця аварії після оголошення вироку.
Джерело:Суспільне Харків
Жінка обурена тим, що Габишева відправили у в'язницю на 9 років замість максимальних 10. Адже він кермував у стані алкогольного сп'яніння та їхав без прав.
Детальніше Загибель підполковника ДСНС Азаренкова з донькою в ДТП : мажору Габишеву дали 9 років
Коли судді оголосили вирок, Азаренкова підійшла до обвинуваченого й показала йому портрет своєї загиблої доньки.
Запам'ятай це обличчя! Я тобі ніколи у житті... Ніколи у житті не вибачу,
– наголосила вона.
Після цього засуджений Дмитро Габишев попросив пробачення у потерпілої. Вона відповіла, що ніколи цього не зробить.
"Ніколи! За те, що ви заподіяли мені, і продовжуєте... Я і дня тобі не дам вийти раніше! Дивись, що ти накоїв! Сволото, тобі буде 29 років, коли ти вийдеш. Виродки! До 10 років не дотягнули", – викрикнула жінка.
Азаренкова звернулася до Габишева у суді: дивіться відео Суспільного
Показуючи на портрет загиблої доньки, Азаренкова вигукнула до Габишева: "Щоб вона тобі щодня снилася. Кожного божого дня! І щоб ти у своїх дітях бачив її".
Зауважимо, що ні захисників, ні родичів Габишев не було у суді під час оголошення вироку. Засуджений – син начальника відділу поліції Метрополітену.
Рішення планують оскаржувати
Євген Мельниченко, який представляє сторону потерпілих, шокований рішенням суду. Він наголосив, що його планують оскаржувати.
Водночас у прокуратурі заявили, що ознайомляться з повним текстом рішення й тоді вирішать, чи подаватимуть апеляцію.
Моторошна аварія, яку скоїв мажор: основне
- Трагедія сталася на трасі Київ – Харків – Довжанський 21 жовтня. Автомобіль Toyota Land Cruiser врізався у Lanos.
- Загиблий Дмитро Азаренков очолював 32 пожежно-рятувальну частину Харкова. Він перебував в автомобілі разом із 15-річною донькою.
- Одразу після аварії 19-річний Габишев запевняв, що за кермом був не він. Втім, згодом хлопець повністю визнав свою вину.
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