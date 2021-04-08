19-річного мажора Дмитра Габишева засудили через смертельне ДТП у Харкові, яке забрало життя підполковника ДСНС та його 15-річної доньки. Молодик проведе за ґратами 9 років. Дружина та мати загиблих Олена Азаренкова звернулася до винуватця аварії після оголошення вироку.

Жінка обурена тим, що Габишева відправили у в'язницю на 9 років замість максимальних 10. Адже він кермував у стані алкогольного сп'яніння та їхав без прав.

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Коли судді оголосили вирок, Азаренкова підійшла до обвинуваченого й показала йому портрет своєї загиблої доньки.

Запам'ятай це обличчя! Я тобі ніколи у житті... Ніколи у житті не вибачу,

– наголосила вона.

Після цього засуджений Дмитро Габишев попросив пробачення у потерпілої. Вона відповіла, що ніколи цього не зробить.

"Ніколи! За те, що ви заподіяли мені, і продовжуєте... Я і дня тобі не дам вийти раніше! Дивись, що ти накоїв! Сволото, тобі буде 29 років, коли ти вийдеш. Виродки! До 10 років не дотягнули", – викрикнула жінка.

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Показуючи на портрет загиблої доньки, Азаренкова вигукнула до Габишева: "Щоб вона тобі щодня снилася. Кожного божого дня! І щоб ти у своїх дітях бачив її".

Зауважимо, що ні захисників, ні родичів Габишев не було у суді під час оголошення вироку. Засуджений – син начальника відділу поліції Метрополітену.

Зверніть увагу! Раніше мажора Габишева вже ловили за кермом, коли той був п'яним. Тоді його лише притягували до адміністративної відповідальності.

Рішення планують оскаржувати

Євген Мельниченко, який представляє сторону потерпілих, шокований рішенням суду. Він наголосив, що його планують оскаржувати.

Водночас у прокуратурі заявили, що ознайомляться з повним текстом рішення й тоді вирішать, чи подаватимуть апеляцію.

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