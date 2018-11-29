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      Азартна залежність: симптоми, та як з цим боротися

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      Азартна залежність: симптоми, лікування та поради
      Азартна залежність: симптоми, лікування та поради / lviv.molbuk.ua

      Ігрова залежність, або лудоманія є великою проблемою, яка загубила не один мільйон життів. Люди залежні від азарту втрачають почуття реальності і їхній стан фахівці відносять до психічних розладів.

      Як впоратися з ігровою залежністю, та які її головні ознаки в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів нарколог Олег Страшок.

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      За словами нарколога, лудоманія відноситься до залежностей, тому що має ряд симптомів спільних з хімічною залежністю. Але почнемо з відмінностей: на відміну від психоактивних речовин (наркотики, алкоголь) ігрові автомати та букмекерські контори не дають прямих наслідків з боку фізичного здоров'я.

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      Проте, лікар Олег Страшок зазначив, що про відсутність синдрому відміни говорити було б не дуже коректно, тому що деякі ознаки все ж таки можуть бути присутні, коли людина відмовляється від гри. Це так звані афективні розлади (емоційні та поведінкові). Під час таких станів у людини проявляється дратівливість, перепади настрою, депресивний, тривожний настрій, відсутність бажання щось робити тощо

      Тому в деяких випадках все ж таки необхідне призначеня ліків. Цим займаються спеціалісти в сфері психічного здоров‘я (псхихіатри, наркологи, психотерапевти). Та основна робота при лікуванні залежності від азартних ігор полягає в проведенні психотерапевтичних заходів.

      Азартна залежнысть
      Інколи азартну залежність лікують медикаментами

      В ряді досліджень доведено, що у розвитку ігроманіі беруть участь ті ж самі структури головного мозку, що і при інших залежностях, та порушуються ті ж самі біохімічні процеси. Згідно з міжнародними протоколами лікування залежностей методикою першого вибору є когнітивно-поведінкова терапія, також можливе призначення ліків, направлених на відновлення процесів обміну в головному мозку, 12 крокова програма реабілітації.

       
      Нарколог Олег Страшок
      “Підводячи підсумки, можно сказати, що при підозрі на наявність залежності у вас чи у ваших родичів, друзів, необхідно звернутись до спеціалістїв (наркологів, психологів, психотерапевтів). Своєчасна діагностика дає можливість запобігти більш серйозних наслідків з боку фізичного та психологічного здоров‘я, матеріального та соціального стану”. 

      За словами нарколога найважливіший симптом – це непереборний потяг грати. Також зниження інтересів до того, що цікавило раніше, збільшення часу проведеного за грою, зниження апетиту, розлади сну. Також це сприятливий грунт для розвитку інших залежностей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Статті Публікації Психологія Здоров'я Медицина Лікування
      Джерело: Здоров'я 24
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