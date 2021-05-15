В Азербайджані на кордоні з Іраном сталася стрілянина: загинули прикордонники

На кордоні Азербайджану та Ірану 15 травня сталася стрілянина, в результаті якої загинули 2 прикордонників. На місці інциденту виявили 10 кілограмів наркотиків.

За інформацією азербайджанських прикордонників, приблизно о 16:00 за місцевим часом 3 невідомих порушили державний кордон у Ярдимлинському районі.

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На кордоні Азербайджану та Ірану сталася стрілянина

Прикордонники попросили порушників зупинитися, однак вони у відповідь відкрили вогонь, кинули вантаж, який несли, і спробували сховатися.

У результаті інциденту загинули 2 двоє азербайджанських прикордонників. Крім того, ще 2 військовослужбовців Азербайджану, старший лейтенант і молодший сержант, отримали поранення. Їх госпіталізували у місцеву лікарню.

На місці стрілянини виявили 10 кілограмів наркотиків.

Одного зі зловмисників затримали

Район, де стався інцидент, закрили. Для повітряного контролю застосували прикордонну авіацію. Наразі вдалося затримати одного із порушників кордону (громадянина Ірану), інших все ще шукають.

На місце події скерували групу офіцерів на чолі з командувачем прикордонних військ.