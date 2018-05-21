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Азія Ардженто розповіла, що Гарві Вайнштейн згвалтував її в Каннах

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Азія Ардженто
Азія Ардженто / Фото з відкритих джерел

Акторка Азія Ардженто шокувала гостей церемонії закриття Каннського кінофестивалю подробицями секс-скандалу довкола режисера Гарві Вайнштейна.

Під час церемонії закриття Каннського кінофестивалю 42-річна актриса Азія Ардженто виступила з промовою, в якій назвала церемонію мисливським майданчиком для Гарві Вайнштейна і зізналася, що в 1997 році вона була згвалтована продюсером в Каннах, повідомляє видання Washington Post.

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Азія Ардженто і Гарві Вайнштейн

Актриса додала, що хоч Вайнштейн вже ніколи не змиє з себе ганебне клеймо, в індустрії як і раніше залишаються люди, які повинні понести відповідальність за аналогічні вчинки.

"І навіть сьогодні серед вас є ті, хто все ще повинен бути притягнутий до відповідальності за свою поведінку по відношенню до жінок. За поведінку, яка не відноситься ні до цієї галузі, ні до якої іншої. Ти знаєш про кого я. Але найголовніше, ми знаємо, хто ти, і ми не дозволимо тобі продовжувати тікати від відповідальності", –сказала акторка.

Нагадаємо, Азія Ардженто є однією з перших жінок, хто назвав себе жертвою Вайнштейна. В цілому проти продюсера вже виступили понад 70 жінок із звинуваченнями в сексуальному домаганні і згвалтуванні. 

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн Секс-скандал Каннський кінофестиваль Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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