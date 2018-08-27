Азію Ардженто звільнили з італійського "Х-фактора" після новини про розбещення неповнолітнього

Італійську акторку Азію Ардженто, яка одна з перших заявила про домагання продюсера Гарві Вайнштейна, звільнили з італійської версії шоу "X-фактор" після звинувачень неповнолітнього актора Джиммі Беннета у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

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Напередодні Джиммі Беннет звинуватив акторку в домаганнях, коли йому було 17 років. Азія Ардженто вперше зустрілась з молодим актором у 2004 році під час зйомок "Курчата", а у 2013 році, за словами чоловіка, знаменитість сексуально домагалась його. На той час хлопцю було 17 років. Пізніше Беннету виплатили компенсацію в розмірі 380 тисяч доларів.

Зазначається, що Азія Ардженто з'явиться лише в перших семи випусках шоу, знятих влітку 2018 року, які присвячених відбору фіналістів "X-фактора". Однак в основній частині шоу її замінить інший суддя, ім'я якого стане відомим 5 вересня.



Італійська версія шоу "Х-фактор"

Нагадаємо, у кінці 2017 року Азія Ардженто однією з перших розповіла про сексуальні домагання кінопродюсера Гарві Вайнштейна. За словами актриси, в 1997 році він примушував її до сексу в готелі у Франції. Згодом вона стала однією з активісток руху #MeToo, з якого почалася масштабна кампанія проти домагань.