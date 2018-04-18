"Азов" показав відео зі своїми гарячими боями на Донбасі

Полк "Азов" опублікував яскравий відеозапис, на якому зафіксовані бої військових-членів полку. За твердженням "Азова", відео показує реальну ситуацію боїв на Донбасі.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі AZOV military.

"З моменту виведення полку "Азов" з позицій у Широкиному ще влітку 2015 року дедалі частіше можна почути про те, що "Азов" не воює. Так може говорити лише людина, яка сама не була на війні. Десятки підрозділів Збройних сил України, які пліч-о-пліч з нами захищають рідну землю на нулі, можуть підтвердити, що "Азов" воює. У цьому відео лише невелика частина роботи з передовій", –мовиться у тексті на опублікованому відео.

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Дивіться відео боїв полку "Азов" на окупованому Донбасі: