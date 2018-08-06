Азовське море просто стане російським: британський експерт порадив Україні, як цьому запобігти

Якщо Україна не вдаватиметься до однозначних кроків задля захисту суверенітету й територіальної цілісності, стан справ у південній частині країни надалі погіршуватиметься. Адже на сьогодні критичність військово-політичної ситуації в акваторії Азовського моря можна оцінити у 7-8 балів за умовною 10-бальною шкалою.

Про це заявив військовий експерт з Великобританії, полковник у відставці Глен Грант, повідомляє "Еспресо".

"Місто (Маріуполь) стає просто позбавленим товарообігу. Зважаючи на те, що Росія зупиняє судна, які прямують до Маріуполя, бізнесмени займатимуться чимось іншим. Адже ніхто не хоче втрачати гроші та час. Вони просто змінять сферу своєї діяльності", – застеріг експерт.

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Саме такою є тактика (росіян): фактично придушити там будь-які спроби торгівлі, перетворити ту частину Азовського моря на російську. І так справді буде, якщо Україна не почне вживати хоч якихось заходів. Азовське море просто стане російським, а відтак і простір між Азовським морем та Кримом,

– пояснив Грант.

Він зазначив, що після цього наступним об'єктом блокади та подальшого загарбання, буде "територія від Криму до Румунії".

"Почнеться гра, під час якої намагатимуться перекрити доступ до Одеси... Очевидно, що це буде наступний крок росіян", – висловив переконання британський полковник.

При цьому він запевнив, що військові кораблі США, які перебувають біля Одеси на навчаннях чи під час планових маршрутів, не відкриватимуть вогонь по росіянах.

Грант порадив Україні просити у США про надання їй у розпорядження кораблів, оскільки ЗСУ на сьогодні не має міцного флоту.

До слова, як розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко, скорочення США безпекової допомоги Україні пояснюється тим, що до офіційного Києва немає довіри.