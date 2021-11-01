Інцидент трапився ще 28 жовтня, о 04:31 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський. Однак з його наслідками Державна служба з надзвичайних ситуацій бореться і досі.

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Розгерметизація газу призвела до вибуху

Поблизу села Рай-Оленівка, що у Харківському районі, на АЗС відбулася розгерметизація підземної місткості з газом. У результаті прогримів вибух, які призвів до пожежі – вогонь розповсюдився на два вантажні автомобілі.

О 05:48 рятувальники ліквідували займання на площі 250 квадратних метрів.

Залишкове горіння все ще триває

Станом на 31 жовтня на території автозаправки через запірну арматуру підземної місткості залишки газового конденсату продовжують горіти.

На щастя, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці продовжують чергувати надзвичайники.

На Харківщині на АЗС розгерметизувався газ: Фото ДСНС

Розгерметизація газу призвела до вибуху: дивіться відео