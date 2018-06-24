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Бабченко описав своє життя після спецоперації СБУ: "Мені зараз не можна нічого"

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Аркадій Бабченко описав своє життя після свого "вбивства"
Аркадій Бабченко описав своє життя після свого "вбивства" / Nv.ua

Російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого планувався замах у Києві, розповів про своє життя після спецоперації СБУ з розкриття злочину. За словами журналіста, на сьогодні його співпраця з українською спецслужбою триває.

Про це Бабченко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мені зараз не можна нічого. Я не можу вийти на вулицю, я не можу зустрітися, з ким хочу, я не можу поїхати, куди хочу, я не можу робити, що захочу. Я не можу не те, що піти в кафе посидіти з друзями – я не можу навіть вийти в магазин. Їжу мені привозять", – описав своє життя журналіст.

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Кожен вихід у місто – це спецоперація. Кожна зустріч – десь у закритому приміщенні, обумовленому заздалегідь, краще в місці, що охороняється. План перебування в цьому місці розробляється заздалегідь. Зустрічі можливі тільки з невеликою кількістю людей,
– додав Бабченко.

Він також розповів про свої підозри, що в Росії отримали доступ до його гаджетів і можуть їх читати, слухати, тому переговори про зустріч є окремою спецоперацією.

"Природно, ніхто не може прийти і до мене... На мені штани, у яких я був у морзі. Сходити в магазин купити нові я не можу. А доставка теж неможлива", – поскаржився журналіст.

Бабченко також констатував, що у мене тепер немає роботи – "тому що в такій ситуації навряд чи можна вигадати щось дурніше, ніж регулярно приїжджати в одне і те ж місце в один і той же час".

Нічого не закінчилося. Розумієте? Нічого ще не закінчилося. Герман на суді говорить, що він – організатор тільки однієї з груп. А є ще й інші. Тільки в Києві, за його словами, близько десятка. І це надовго. І це – серйозно. Люди працюють, бабло сюди заходить, зброя заходить, до виборів будуть розхитувати ситуацію однозначно,
– наголосив журналіст.

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Нагадаємо, 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

30 травня у Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд взяв Германа під варту на 2 місяці.

Теги: Новини України журналісти "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ
Джерело: 24 канал
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