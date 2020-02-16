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      БЛОГ Ілля Кенігштейн
      Засновник та СЕО Creative States

      Бабин Яр замість Дорогожичі, або Чому перейменування метро марне

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      Станція метро Дорогожичі / AMY

      Запропонували мені підтримати ініціативу щодо перейменування станції метро Дорогожичі на Бабин Яр. Я відмовився і пояснив свою позицію.

      Во-первых, это переименование попросту десакрализирует место трагедии, которая там произошла. Более того, не только десакрализирует, но и подменит понятия памяти и скорби дешевыми спецэффектами.

      Обратите внимание: Скандал со строительством метро на Виноградарь: "Киевметрострой" не досчитал полтора миллиарда

      А во-вторых, нужно безусловно помнить о прошлом, но делать это, устремляясь в будущее.

      Нужно тщательно задокументировать и увековечить имена погибших, по крупицам собрав сведения со всего мира. Нужно наконец построить там мемориальный центр. И музей. Ведь нет ничего. Сколько вокруг этого уже длятся разговоры, сколько было холиваров и срачей. Таблички вдоль кустов поставили и все. Вот и весь мемориал.

      И нужно научиться с этим жить, не оставаясь равнодушным к тому, что там происходило. Учить себя, учить близких, учить детей. Потому что пока там детей приводить некуда. Пока что это выглядит не как дань уважения, а как гиблое место с покосившимися оградами и косыми тротуарами. Кто захочет жить в гиблом месте?

      А КГГА, которая так любит пиариться по любому поводу, давно пора привести в порядок улицы вокруг. Которые, кстати, там сплошь и рядом переименовали. Едешь по убитой дороге, сквозь ямы и люки, в окружении покосившихся бордюров, смотришь на фасады облезлых домов с ржавыми дверями – и замечаешь, что оказывается улицу переименовали в честь якогось там видатного письменника або діяча. И еще вопрос, чего больше такой подход принесет – уважения или позора.

      Можно бесконечно переименовывать улицы и метро, но если их не ремонтировать и не мыть, они от этого лучше не станут. По крайней мере на память людей это вообще никак не повлияет.

      Вот такая моя позиция.

      Интересно: 4G в киевском метро: на каких станциях будет доступен скоростной интернет

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      Автор: Ілля Кенігштейн
      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Публікації Історія Бабин Яр Метро
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