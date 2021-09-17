Бабця кинулась під трамвай в Одесі: діставали з автокраном

В Одесі зранку 17 вересня трамвай переїхав літню жінку, яка різко вийшла на колію. Вона померла від отриманих травм ще до приїзду швидкої. Щоб витягнути загиблу довелося викликати автокран.

Це сталося на вулиці Червонослобідська приблизно о 5 ранку. Трамвай їхав із депо на Балківській.

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Їхав на зелене світло

Очевидці повідомили, що водій рухався на зелений сигнал світлофора. Старенька стояла за електроопорою, де її не було видно, а згодом вийшла на колію та потрапила під транспорт.

На відео, які оприлюднили очевидці, помітно, що передню частину трамваю підіймали автокраном. Це було потрібно, оскільки стареньку переїхали кількома рядами коліс.

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28 липня повідомили, що в Суворовському районі Одеси трамвай наїхав на працівника комунального підприємства. Той у цей момент косив траву на колії.

Чоловік не чув наближення громадського транспорту, оскільки у цей момент шумів мотор косарки. Потерпілому відірвало ногу, проте він вижив і чекав приїзду медиків у притомному стані.