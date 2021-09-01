Бабця померла в сухій криниці: на Дніпропетровщині сталась жахлива трагедія

У Синельниківському районі Дніпропетровщини 1 вересня літня жінка впала в колодязь, де не було води. Отримані травми були несумісні з життям, тому вона там і померла.

Рятувальникам про цей інцидент повідомили о 9:31. Вони одразу поїхали на місце та дістали тіло загиблої.

Раніше На Одещині в закинутому колодязі знайшли тіла 4 людей

Глибина сягала 8 метрів

Цій жінці було приблизно 85 років (народилася в 1936 році). Колодязь, у який вона впала, був завглибшки 8 метрів. Однак на ото з місця видно, що ширина його була невеликою. Тому дістати тіло було не так і легко.

Туди спустився один рятувальник, який і діставав тіло. Для цього використали спеціальні інструменти, а тако апарат захисту дихання. Заразом до цього залучили 3 працівників ДСНС. Як саме жінка впала в колодязь встановлюють правоохоронці.

Схожа подія на Харківщині

У Кегичівському районі рятувальників викликали до занедбаної криниці. Їм повідомили, що впав у колодязь 41-річний чоловік.

Співробітники ДСНС почали операцію з порятунку. Вони спустилися та дістали потерпілого за допомогою мотузок. Він був живим, проте отримав сильне переохолодження.