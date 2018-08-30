"Бабуся Юля": з'явилося фото Тимошенко без макіяжу і в майці з відвертим декольте

У мережі показали фото 57-річної лідерки партії "Батьківщина" і народної депутатки Юлії Тимошенко, яку під час занять спортом підловили у сміливому вигляді.

Відповідну фотографію оприлюднила журналістка Жанна Жукова на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Юля Путіна": Тимошенко в Херсоні зустріли провокативними плакатами

"Бабуся Юля, говорите? Хочу виглядати так само, коли мені буде 57 років", – написала вона під світлиною.

На фото політик зображена в чорній облягаючій спортивній майці з відвертим декольте.

Для пробіжки Тимошенко сховала волосся під чорну шапочку, макіяж на її обличчі повністю відсутній.

До слова, 20 червня Юлія Тимошенко заявила, що буде брати участь у виборах президента України у 2019 році . Політик навіть дала першу обіцянку – у разі перемоги провести референдум для схвалення нової Конституції. При цьому політик виключила можливість об’єднання "Батьківщини" з іншими політичними силами.