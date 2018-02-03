Багаті іноземці у Великобританії пояснюватимуть свій "розкішний спосіб життя"
Багаті іноземці, які підозрюються в корупції, повинні будуть пояснити свій "розкішний спосіб життя" у Великобританії. Таком чином, країна активізує боротьбу з іноземними бізнесменами, які використовують Великобританію для відмивання коштів.
Про це розповів глава британського міністерства безпеки Бен Уоллес для газети The Times.
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З цією метою буде використовуватися новий документ – "Ордер на багатство, походження якого не змогли пояснити" (Unexplained wealth order – UWO), який вступив у силу на цьому тижні.
"Ордер дозволить британській владі заморожувати і вилучати власність осіб у тому разі, якщо вони не зможуть пояснити походження активів у розмірі, що перевищує 50 тис. фунтів стерлінгів", – зазначає Бен Уоллес.
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За оцінками британської влади, щорічно через країну відмивається близько 90 млрд фунтів стерлінгів незаконних доходів.
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