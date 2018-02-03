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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Багаті іноземці у Великобританії пояснюватимуть свій "розкішний спосіб життя"

18:36, сьогодні 557 Читать новость на русском
У Великобританії діє
У Великобританії діє "Ордер на багатство, походження якого не змогли пояснити" / slovoidilo.ua

Багаті іноземці, які підозрюються в корупції, повинні будуть пояснити свій "розкішний спосіб життя" у Великобританії. Таком чином, країна активізує боротьбу з іноземними бізнесменами, які використовують Великобританію для відмивання коштів.

Про це розповів глава британського міністерства безпеки Бен Уоллес для газети The Times.

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З цією метою буде використовуватися новий документ – "Ордер на багатство, походження якого не змогли пояснити" (Unexplained wealth order – UWO), який вступив у силу на цьому тижні.

"Ордер дозволить британській владі заморожувати і вилучати власність осіб у тому разі, якщо вони не зможуть пояснити походження активів у розмірі, що перевищує 50 тис. фунтів стерлінгів", – зазначає Бен Уоллес.

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За оцінками британської влади, щорічно через країну відмивається близько 90 млрд фунтів стерлінгів незаконних доходів.

Теги: Новини політики Корупція Великобританія
Джерело: 24 Канал
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