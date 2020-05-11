Багато нових хворих, тому – не з 11-го: дату початку послаблення карантину у Львові перенесли
У Львові та області планували з 11 травня послабити обмеження, раніше запроваджені задля убезпечення від поширення коронавірусу. Однак через те, що кількість інфікованих зростає надто швидко, вирішили поки що цього не робити.
Львівська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій 10 травня ухвалила рішення перенести дату початку послаблення карантину у регіоні з 11 на 15 травня. Про це інформує офіційний сайт Львівської ОДА.
Читайте також Кількість хворих на COVID-19 буде зростати, – Садовий
Що відомо про послаблення карантину у Львові та Львівській області
- У Львівській області почнуть знімати обмеження не з 11, а з 15 травня – на чотири дні пізніше, ніж планувалось.
- Однак у самому Львові частково карантин таки послаблять з 11 травня.
Враховуючи збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Відтак, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15,
– повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.
З 11 травня у місті та області мали б відкрити магазини з непродовольчими товарами, перукарні, салони краси, літні майданчики ресторанів тощо (детальніше читайте за цим посиланням).
- Однак влада змінила плани: салонам краси, перукарням та магазинам з одягом і взуттям працювати все ще не можна. Щодо цих установ рішення будуть приймати окремо і з 12 травня.
Як пише ZAXID.NET, заступник міського голови Львова з розвитку Андрій Москаленко повідомив, що в місті з 11 травня таки запрацюють:
- Літні майданчики ресторанів;
- Продовольчі магазини;
- Книгарні;
- Парки та відкриті музеї.
Усі вони працюватимуть за спеціальними протоколами, які розробили у мерії Львова.
Чи можливо продовження карантинних обмежень у Львові і після 15 травня
У Львівській ОДА не відкидають ймовірності продовження карантину і після 15 травня, якщо ситуація з кількістю хворих на COVID-19 буде погіршуватися.
Якщо ми будемо втрачати людей щодня і будемо мати 50 – 60 позитивних тестів щодня, то, думаю, правильно буде на кілька днів відтерміновувати (послаблення карантину – 24 канал),
– заявив заступник голови ОДА Іван Собко.
Додамо, що протягом попередніх кількох днів на Львівщині стрімко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Наприклад, 9 травня захворіли 54 людини, а 8 травня зафіксували 65 нових випадків.
Станом на ранок 10 травня у Львівській області ситуація з COVID-19 така:
- 753 випадків інфікування від початку епідемії,
- 152 людини одужали,
- 20 хворих померли,
- У лікарні перебуває 148 людей,
- З них в реанімації – 8 осіб, а на апаратні ШВЛ – 3.