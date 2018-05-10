Багато гостей, квітів і Despacito: Потап і Настя разом відсвяткували дні народження
Колишній дует виконавців Потапа і Насті Каменських відсвяткували спільне день народження, оскільки Насті 4 травня виповнився 31 рік, а Потапу 8 травня – 37 років.
Свою зіркову вечірку Потап і Настя назвали хештегом #doubletrouble2018, під яким ділилися яскравими фотографіями в Instagram. На спільне день народження зірковий дует запросив багато гостей з українського шоу-бізнесу, які прийшли привітати іменинників зі святом.
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Потап і Настя Каменських
Вечірка Потапа і Настя #doubletrouble2018
Серед них на знімках та відеороликах можна було побачити сина Потапа, Джамалу з чоловіком Бекіром, Річарда Горна, Соню Плакидюк, Машу Єфросиніну, Володимира Дантеса і Надю Дорофєєву, Мішель Андраде, Христю Храновську та багатьох інших.
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Маша Єфросиніна
Sender і Потап
Настя Каменських, Джамала і Соня Плакидюк
Бекір Сулейманов і Джамала
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва
Сама ж вечірка була стилізованою, у якій поєдналось декілька різних культур: і гавайські аксесуари, і латиноамериканські сомбреро, у кубинські костюми. Гості танцювали, веселились та сміливо позували перед камерами для соцмереж.