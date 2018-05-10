Багато гостей, квітів і Despacito: Потап і Настя разом відсвяткували дні народження

Колишній дует виконавців Потапа і Насті Каменських відсвяткували спільне день народження, оскільки Насті 4 травня виповнився 31 рік, а Потапу 8 травня – 37 років.

Свою зіркову вечірку Потап і Настя назвали хештегом #doubletrouble2018, під яким ділилися яскравими фотографіями в Instagram. На спільне день народження зірковий дует запросив багато гостей з українського шоу-бізнесу, які прийшли привітати іменинників зі святом.

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Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 9 Тра 2018 р. о 9:46 PDT



Потап і Настя Каменських



Вечірка Потапа і Настя #doubletrouble2018

Серед них на знімках та відеороликах можна було побачити сина Потапа, Джамалу з чоловіком Бекіром, Річарда Горна, Соню Плакидюк, Машу Єфросиніну, Володимира Дантеса і Надю Дорофєєву, Мішель Андраде, Христю Храновську та багатьох інших.

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Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 9 Тра 2018 р. о 9:56 PDT

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 8 Тра 2018 р. о 9:41 PDT

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 8 Тра 2018 р. о 6:22 PDT

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 8 Тра 2018 р. о 6:02 PDT



Маша Єфросиніна



Sender і Потап



Настя Каменських, Джамала і Соня Плакидюк



Бекір Сулейманов і Джамала



Володимир Дантес і Надя Дорофєєва

Сама ж вечірка була стилізованою, у якій поєдналось декілька різних культур: і гавайські аксесуари, і латиноамериканські сомбреро, у кубинські костюми. Гості танцювали, веселились та сміливо позували перед камерами для соцмереж.

Допис, поширений Дата создания-26.12.2017 (@ptp.nk.fan) 8 Тра 2018 р. о 9:21 PDT

Допис, поширений Дата создания-26.12.2017 (@ptp.nk.fan) 8 Тра 2018 р. о 9:26 PDT

Допис, поширений Realpotapfans (@real_potap) 8 Тра 2018 р. о 12:07 PDT