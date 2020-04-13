Багато людей біля храмів у Вербну неділю в Чернівцях: поліція не зафіксувала жодних порушень
У неділю, 12 квітня, християни східного обряду відзначали Вербну неділю, а західного – Великдень. Під час богослужінь, що відбулися цього дня, правоохоронці не зафіксували жодних порушень карантину. Хоча у соцмережах ширилася інформація про велике скупчення людей перед храмами.
Як повідомили у пресслужбі Нацполіції у Чернівецькій області, упродовж вихідних поліцейські склали лише два протоколи. Стосувались недотримання самоізоляції.
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Натомість біля церков жодних порушень не виявили.
Що відомо про Вербну неділю у Чернівцях
Перед святами уряд і МВС дали церквам рекомендації, згідно з якими:
- усі богослужіння мають відбуватися без вірян та виключно за участю священнослужителів,
- для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції;
- парафіяни ж зможуть відвідувати храми лише індивідуально та коли там не буде богослужінь.
- У такому разі до великих храмів пускатимуть не більше десяти ніж 10 людей, а до маленьких – не більше ніж одну людину;
- всі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіратори,
- біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри;
- освячень верби та великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть все купити освяченим, а у селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота помешкань, а священик зможе пройти вулицями та освятить їх.
Але попри ці рекомендації, у Чернівцях під Свято-Духівський кафедральний собор УПЦ МП у Чернівцях прийшло дуже багато людей. Як свідчать фото у мережі, люди не дотримувалися необхідної дистанції один між одним та у багатьох не було масок на обличчях.
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Ситуація з коронавірусом у Чернівцях: коротко
- Згідно з даними МОЗ, станом на 13 квітня в Україні на коронавірус захворіли 3 102 особи, 93 людини померли: 47 чоловіків і 46 жінок. Натомість 97 пацієнтів одужали.
- Найбільше інфікованих зафіксували власне у Чернівецькій області: тут вже підтвердили 462 випадки. Водночас на Буковині коронавірус поширюється найстрімкіше з усіх регіонів України. На жаль, уже 8 осіб тут промерли від COVID-19.
- 13 березня у Чернівцях умежах боротьби з поширенням коронавірусної інфекції оголосили надзвичайну ситуацію.
- 16 березня у Чернівцях ввели обмеження щодо роботи медзакладів і закладів сфери послуг. А 17 березня вобласному центрі повністю призупинили рух громадського транспорту.
- З 22 березня у Чернівцях ввели масковий режим на ринках і в продуктових магазинах.
- 1 квітня запровадили особливий режим в’їзду та виїзду на територію Чернівецької області.
- 11 – 12 квітня на Буковині, окрім рекомендації не виходити на вулицю, діяли і суворіші протиепідемічні заходи. Не працювали продуктові магазини, а заправні станції обслуговували лише спеціальні категорії водіїв.
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