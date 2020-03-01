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      Багато людей залишаться без опалення, – Вітренко назвав ризики ліквідації "Нафтогазу"

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      Вітренко назвав ризики ліквідації "Нафтогазу" / Getty images

      Наразі державну компанію "Нафтогаз" не можливо ліквідувати. Адже більшість українців можуть залишитись без опалення.

      Таку думку озвучив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

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      За його словами, Україні треба пететворити "Нафтогаз" на нормальну компанію, адже нині вона більше схожа "на державний совєтський комітет з нафти й газу, який, в принципі, не створює додаткову цінність".

      Що потрібно робити? Почнемо з того, чому "Нафтогаз" наразі не можна приватизувати. Тому що 90% людей в Україні залежать від газу для опалення своїх домівок: або централізоване опалення, або індивідуальне. І, на жаль – і це проблема уряду або провина уряду, і цього, і попереднього, – дотепер не створений ефективний ринок газу, який би не потребував участі державної компанії,
      – зазначив Вітренко.

      Він пояснив, якщо ліквідувати "Нафтогаз", то багато людей просто залишаться без опалення. Однак вони цього допустити не можуть. А ринкові гравці великій кількості населення не захочуть постачати газ, особливо за доступними цінами.

      "Важливо зрозуміти, що 50% людей не можуть сплачувати ринкову ціну за газ. Ось поки у нас є така ситуація, коли немає ефективного ринку газу, люди не можуть сплачувати спокійно ринкову ціну, і ринкові компанії не готові забезпечити всі потреби людей в газопостачанні, – потрібен "Нафтогаз", який би забезпечував ресурс газу для всіх людей в Україні", – додав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України".

      Довідка. У лютому 2020 року оптова ціна на газ для населення становила 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів.  Це найнижча вартість, починаючи з квітня 2016 року.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Газ Ринок газу Юрій Вітренко Нафтогаз
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