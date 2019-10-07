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      Маленькі села бояться свого вимирання через реформу освіти: чи справді є загроза

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      За новою реформою в малих селах України мають забрати школи і перевести дітей в опорні. Багато мешканців бояться, що їх села просто помруть без шкіл. Чи справді це так, як діє реформа та які є міфи про неї – далі у матеріалі.

      Реформа освіти

      Відтепер з початком вересня першачки у школах сідають не за парти, а біжать до класу розглядати цікаві предмети і розмовляти на цікаві теми – у них інтегровані уроки. І це один з прикладів реформи освіти в дії.

      Читайте також: Обов'язковий швидкісний інтернет та туалет в приміщенні: які ще зміни уряд запровадить у школі

      Прийняття реформи було складним і переломним рішенням. 5 вересня 2017 року ВР ухвалила відповідний закон. Відтак діти навчатимуться 12 років, п'ять з яких триватиме базова освіта, а три роки – профільна. Освітня система продумана добре – як за кордоном. Однак чи зможе вона вжитися в українських реаліях – наразі невідомо. 

      Одна з проблем – школи у маленьких селах, звідки дітей хочуть перевести до опорних шкіл, на що мешканці реагують неоднозначно. На думку деяких, це зруйнує села взагалі.

      Село Климець, школа на 12 дітей

      Львівське село Климець у Сколівському районі гірської місцевості. У селі живе від сили 300 людей. Тричі на день заїздить громадський транспорт, а двічі заїздить шкільний автобус. Але тут ще є початкова школа – правильніше сказати – кабінети, перероблені під класи у приміщенні сільської ради, які філія опорної школи винаймає з 2012 року.

      школа львівська область селдо
      Будівля, де облаштовані класи для учнів 1 – 4 класів

      Загалом тут навчається 12 дітей з 1 по 4 клас. Тут вірять, що якщо забрати школу – село помре.

      Якщо брати нашу школу, якщо її закриють, і маленьким дітям доїжджати – а то не так і мало... Думаю, хоча би початкові класи мають бути у школі,
      – прокоментувала ситуацію в.о. директора початкової школи Любов Федосяк.

      В 2-му класі – 2 дітей, в 3-му – одна. І вони на індивідуальному графіку. У 1 клас пішло семеро. Наступного року першачків буде менше. І тут винна не реформа, а те, що батьки із маленькими дітьми виїжджають із таких сіл. Тож з 2011 року стара школа Климця просто пустує. 

      школа климець
      Багато батьків виїхали зі своїми дітьми із села, саме тому школа Климця пустує 

      Чи справді села помиратимуть, як розв'язати цю проблему і як впровадити реформу в українську реальність  – дивіться у відео.

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      Автор: Ірина Папірник
      Теги: Новини України Освіта Освіта в Україні Освіта Діти і неповнолітні Міністерство освіти та науки України
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