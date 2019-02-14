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      Багато травмованих та перевернуті авто: під Харковом сталася масштабна ДТП – фото

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      Багато травмованих та перевернуті авто: під Харковом сталася масштабна ДТП
      Багато травмованих та перевернуті авто: під Харковом сталася масштабна ДТП / Поліція Харкова

      У моторошній ДТП неподалік селища Рогань під Харковом зіштовхнулися два автомобілі. Внаслідок аварії загинула одна жінка, ще 5 потерпілих з забоями та синцями доставили до лікарні.

      Медики оцінюють їх стан здоров’я як задовільний.

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      Водій Kia не впорався з керуванням та наїхав на жінку-пішохода, після чого зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen. Останнє авто перевернуло від удару на 54-річну жінку, потерпіла від отриманих травм померла на місті. 

      Через ДТП під Харковом загинула жінка, ще 5 осіб отримали поранення
      Через ДТП під Харковом загинула жінка, ще 5 осіб отримали поранення

      Ще дві машини, водії яких намагалися оминути трощу – не впоралися з керуванням. ВАЗ перекинуло на дах, а Fiat з’їхав у кювет.

      Від ударів авто перевернуло
      Від ударів авто перевернуло

      Вважається, щр причиною ДТП могла стати ожеледь.

      Наслідки аварії під Харковом: відео з місця події 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Авто Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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