Багато травмованих та перевернуті авто: під Харковом сталася масштабна ДТП – фото

У моторошній ДТП неподалік селища Рогань під Харковом зіштовхнулися два автомобілі. Внаслідок аварії загинула одна жінка, ще 5 потерпілих з забоями та синцями доставили до лікарні.

Медики оцінюють їх стан здоров’я як задовільний.

Читайте також: У Північній Македонії автобус на швидкості вилетів у яр: 14 загиблих і більше 30 поранених

Водій Kia не впорався з керуванням та наїхав на жінку-пішохода, після чого зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen. Останнє авто перевернуло від удару на 54-річну жінку, потерпіла від отриманих травм померла на місті.



Через ДТП під Харковом загинула жінка, ще 5 осіб отримали поранення

Ще дві машини, водії яких намагалися оминути трощу – не впоралися з керуванням. ВАЗ перекинуло на дах, а Fiat з’їхав у кювет.



Від ударів авто перевернуло

Вважається, щр причиною ДТП могла стати ожеледь.

Наслідки аварії під Харковом: відео з місця події