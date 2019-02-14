Багато травмованих та перевернуті авто: під Харковом сталася масштабна ДТП – фото
У моторошній ДТП неподалік селища Рогань під Харковом зіштовхнулися два автомобілі. Внаслідок аварії загинула одна жінка, ще 5 потерпілих з забоями та синцями доставили до лікарні.
Медики оцінюють їх стан здоров’я як задовільний.
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Водій Kia не впорався з керуванням та наїхав на жінку-пішохода, після чого зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen. Останнє авто перевернуло від удару на 54-річну жінку, потерпіла від отриманих травм померла на місті.
Через ДТП під Харковом загинула жінка, ще 5 осіб отримали поранення
Ще дві машини, водії яких намагалися оминути трощу – не впоралися з керуванням. ВАЗ перекинуло на дах, а Fiat з’їхав у кювет.
Від ударів авто перевернуло
Вважається, щр причиною ДТП могла стати ожеледь.
Наслідки аварії під Харковом: відео з місця події