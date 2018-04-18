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Багатодітний батько Кріштіану Роналду досі має почуття до Ірини Шейк, – ЗМІ

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Ірина Шейк та Кріштіану Роналду
Ірина Шейк та Кріштіану Роналду / thesun.co.uk

Відомий футболіст "Реалу"Кріштіану Роналду досі не може забути російську модель Ірину Шейк. Спортсмен навіть ревнує екс-кохану до теперішнього бойфренда – актора Бредлі Купера.

Про це інсайдери розповіли виданню The Sun.

Як відомо, португальський футболіст розпочав стосунки з Іриною Шейк у 2010 році. Подейкували, що закохані навіть побрались. Однак у 2015 році стало відомо, що Кріштіану Роналду та Ірина Шейк розірвали стосунки. Ймовірною причиною цього було прагнення манекенниці мати дітей, в той час як чоловік був повністю зосереджений на спорті та не хотів поспішати.

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Наразі екс-закохані перебувають у стосунках: Кріштіану Роналду живе з Джорджіною Родрігес, з якою дбає про 4 дітей, а Ірина Шейк щасливо виховує доньку з голлівудським актором Бредлі Купером. Однак після 3 років розлуки спортсмен все ж не зміг забути модель та навіть ревнує її до теперішнього бойфренда.

Кріштіану шкодує, що їхні стосунки закінчились, і завжди цікавиться тим, що відбувається в житті Ірини. Чесно кажучи, він не думав, що вона вирішить розірвати стосунки. Кріш навіть ревнує Ірину,
– розповів інсайдер видання.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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