Багатогранний Усик: боксер знявся у цікавій фотосесії
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, український боксер Олександр Усик знявся у незвичній фотосесії для видання Jetsetter. На знімках спортсмен постав в образі брутального мачо.
Відповідні знімки опубліковані на Jetsetter.
Окрім образу мачо, Усик на фото спробував себе у ролі бейсболіста, а також одягнув діловий костюм. Не обійшлося і без чемпіонського поясу: боксер і в ньому попозував перед фотокамерою.
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Зазначимо, що невдовзі у Києві Усик проведе бій з британцем Тоні Белью. З великою ймовірністю боксерський поєдинок відбудеться 10 листопада.
Джерело: 24 Канал
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