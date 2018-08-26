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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Багатогранний Усик: боксер знявся у цікавій фотосесії

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Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, український боксер Олександр Усик знявся у незвичній фотосесії для видання Jetsetter. На знімках спортсмен постав в образі брутального мачо.

Відповідні знімки опубліковані на Jetsetter.

Окрім образу мачо, Усик на фото спробував себе у ролі бейсболіста, а також одягнув діловий костюм. Не обійшлося і без чемпіонського поясу: боксер і в ньому попозував перед фотокамерою.

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Зазначимо, що невдовзі у Києві Усик проведе бій з британцем Тоні Белью. З великою ймовірністю боксерський поєдинок відбудеться 10 листопада.

Теги: Новини України LifeStyle Новини спорту Фотоновини Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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