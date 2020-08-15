В Одесі у селищі Котовського сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Інцидент трапився на вулиці Марсельській приблизно о 21:30 14 серпня. Будинок, в якому сталося займання, входить до складу житлового комплексу "Острови" та має 12 поверхів.

Деталі пожежі на Котовського в Одесі

В Головному управлінні ДСНС у Одеській області зазначили, що пожежа виникла в електрощитовій. Зрештою вогонь електричною шахтою перейшов із другого на 9 поверх. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.

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Житель одного з сусідніх будинків Олександр Попеску зазначив, що, найймовірніше, загорілася проводка у під’їзді. Про це пише "Думская".

За словами Попеску, через інцидент весь житловий комплекс знеструмили. Крім того, довелося евакуювати мешканців постраждалого будинку. Щоправда, як пише видання, ті, хто проживав вище за 10 поверх, не змогли покинути свої квартири. Причина – під’їзд охопив їдкий дім.

Рятувальники повідомляють, що їм вдалося евакуювати 43 людини, зокрема 8 дітей. 15 людей залишили будинок самостійно. Попередньо, жертв і потерпілих немає. За даними Української служби інфомації, одній жінці стало зле, і їй надали допомогу. Однак могло бути все значно гірше.

Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання, приблизно о 23:50. До гасіння залучили 43 рятувальника та 12 одиниць техніки.

У мережі пишуть, що після 00:15 мешканців пускати в будинок. Але у висотці досі стояла вода, місцями – по коліно. Допомогу постраждалим пропонували жителі з сусідніх будинків. Когось із чиновників на місці не було.

Проблемний будинок

За інформацією "Думскої", житловий комплекс "Острови" досі живлиться від тимчасової лінії, яку протягнули кілька років назад. Перед цим під час ремонту теплової магістралі робітники пошкодили підземну лінію електропостачання.

Підтверджує це і місцевий мешканець і активіст Артур Луцький. За його словами, в будинку постійно "стрибає" напруга, оскільки одна підстанція живить і будівництво, і цей будинок. Чоловік додає, що одна підстанція живить десь 600 квартир, пише УСІ.

Крім того, за електрику мешканці за лічильником платять не Одесаобленерго, а забудовнику, який дає енергію від підстанції з будівництва.

З проводкою від "Кони" (будівельна компанія цього будинку – 24 канал) була проблема, не працювала протипожежна сигналізація. Це сьогодні дим був. А якби він повністю горів, ви уявляєте, що тут було б? Були б жертви. На 16-му поверсі дитина з ДЦП. Голова ОСББ Олена хоче зарплату, і не відповідати ні за що,

– зауважив Артур Луцький.

За його словами, у підвалах – завал. Але чомусь на це не звернула увагу пожежна охорона. Хоча мала б, оскільки у всіх будинках після пожежі в "Вікторії" проводили перевірку пожежної безпеки.

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