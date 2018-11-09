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      Багатоповерхівка на місці школи: чотири тисячі дітей в Ірпені не мають де вчитися

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      Багатоповерхівка на місці школи
      Багатоповерхівка на місці школи / Фото з вільних джерел

      Місцева влада у Ірпені, що під Києвом пообіцяла мешканцям побудувати школу, проте на її місці вже звели дев'ять поверхів житлового будинку.

      Про це повідомляє "Подробности"

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      Виконувачка обов'язки мера Анастасія Попсуй особисто запевняла, що нова триповерхова школа, до робіт якої начебто залучили всесвітньо відомого італійського архітектора, буде побудована.

      Це були просто обіцянки, ніяких документів, школу ніхто не будує. В кожного депутата своя будівельна компанія. В нашій школі 11 перших класів, діти вчаться в другу зміну. Дітей – по 40 осіб в класах,
      – сказала мешканка Ірпеня Юлія Курбач.

      Мешканці запевняють, що і Ірпені і так не вистачає навчальних місць для чотирьох тисяч дітей.

      У Київській облдержадміністрайції стверджують, що про будівництво школи в Ірпені там ніхто не чув. Одразу після розголошення ситуації про махінації забудовників у відставку пішов мер міста Володимир Карплюк. Наразі справою займаються правоохоронці.

      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні Будівництво
      Джерело: 24 Канал
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