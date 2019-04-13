Багатоповерхівки з людьми обвалились у Бразилії: фото і відео моторошних руїн
Одразу два багатоповерхові житлові будинки обвалились у бразильському Ріо-де-Жанейро.
Щонайменше 5 загиблих і 9 осіб серйозно травмовані. За даними правоохоронців, серед загиблих одна дитина. Ще щонайменше 13 людей вважають зниклими безвісти.
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Місцеве видання Globo пише, що обидві 5-поверхівки були збудовані незаконно попри попередження про порушення будівельних норм.
У мерії міста заявили, що в цьому ж районі є ще щонайменше три багатоповерхові будинки, які можуть становити загрозу для людей, які в них проживають, їх рекомендують знести.
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На фото і відео, які публікують очевидці видно, що на місці завалів працює чимало рятувальників.
Дві житлові багатоповерхівіки обвалились у Ріо-де-Жанейро
Дві багатоповерхівки обвалились у Ріо-де-Жанейро: дивіться відео
Місцеві власноруч допомагають витягнути з-під завалів тих, хто міг вціліти.
Ми намагаємося врятувати людей і вирішити ситуацію. Я думаю, що великою проблемою буде знесення інших будівель і спроба покласти край міському безладу та незаконному будівництву. Ми повинні врятувати життя людей і уникати трагедій, таких як ця,
заявив віце-губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро.
Відео: коментар Клаудіо Кастри