На Троєщині спалахнула пожежа у багатоповерхівці: відео
У Києві на Троєщині загорілася квартира у багатоповерхівці. Вогонь спалахнув зранку 17 вересня на 14 поверсі будинку.
Загорілася квартира на вулиці Теодора Драйзера, 9, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Об 11:25 пожежникам вдалося ліквідували полум'я. За попередньою інформацією, вдалося врятувати 2 жінок, зокрема – мешканку квартири, де спалахнув вогонь. Одну жінку доставили до лікарні з ймовірним діагнозом отруєння чадним газом.
На відео, яке опублікували у телеграм-каналі "Київ зараз", видно дим, який тягнеться з вікна кухні та з балкона кімнати.
Пожежа в Києві на Троєщині: дивіться відео
До гасіння полум'я залучили 24 пожежників та 11 одиниць техніки. Причина пожежі наразі встановлюється.
Вогонь спалахнув на вулиці Теодора Драйзера, 9: карта
У вересні в Києві трапилося кілька масштабних пожеж. Зокрема:
- у квартирі в Деснянському районі. Вогонь забрав життя жінки, рятувальникам довелось евакуювати більше ніж 30 осіб.
- на Куренівці в покинутій будівлі. Раніше там була художня школа, потім у занедбаних приміщеннях оселилися безхатьки.
- у Шевченківському районі 24 поверсі багатоповерхівки. Рятувальники змогли оперативно ліквідувати займання.
- у відділенні "Ощадбанку", що на Лісовому проспекті. За словами очевидців, у приміщення кинули пляшку з запалювальною речовиною.
- горіла також одна з веж Taryan Towers на Печерську. Загоряння виникло під час проведення ремонтних робіт.