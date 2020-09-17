У Києві на Троєщині загорілася квартира у багатоповерхівці. Вогонь спалахнув зранку 17 вересня на 14 поверсі будинку.

Загорілася квартира на вулиці Теодора Драйзера, 9, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Об 11:25 пожежникам вдалося ліквідували полум'я. За попередньою інформацією, вдалося врятувати 2 жінок, зокрема – мешканку квартири, де спалахнув вогонь. Одну жінку доставили до лікарні з ймовірним діагнозом отруєння чадним газом.

На відео, яке опублікували у телеграм-каналі "Київ зараз", видно дим, який тягнеться з вікна кухні та з балкона кімнати.

Пожежа в Києві на Троєщині: дивіться відео

До гасіння полум'я залучили 24 пожежників та 11 одиниць техніки. Причина пожежі наразі встановлюється.

Вогонь спалахнув на вулиці Теодора Драйзера, 9: карта

У вересні в Києві трапилося кілька масштабних пожеж. Зокрема: