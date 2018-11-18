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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Багатотисячні протести проти президента та прем'єра Чехії: вражаючий фоторепортаж

      419 Читать новость на русском
      Протести у Чехії
      Протести у Чехії / www.pravo.cz/

      У Празі тисячі людей вимагають від прем'єра Андрея Бабіша піти з посади через махінації з грошима Євросоюзу. Мітингувальники також закликають залишити крісло президента і Мілоша Земана, який прикриває Бабіша. А все через корупційний скандал.

      Ще у 2008 році родина прем'єра купила маєток "Гніздо лелеки" неподалік Праги. На його реконструкцію витратили 50 мільйонів доларів гранту від ЄС, які дали на розвиток малого бізнесу.

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      Коли про махінації прем'єра стало відомо, той відправив свого сина до окупованого Криму, аби він не зміг свідчити у цій справі. І завив, що Бабіш-молодший – психічно хворий. За відставку прем'єра чеський Сенат голосуватиме наступного тижня. Хоча сам він добровільно йти з посади не збирається.

      чехія
      Протести у Чехії

      чехія
      Чехія

      чехія
      Мітинг у Празі

      "Бабіш відмовляється реагувати на будь-які проблеми, які тут відбуваються. І просто удає, що все добре, хоча це зовсім не так. Тому я думаю, йому доведеться почути людей і люди повинні показати, що їм не подобається таке замовчування проблеми", – розповіла протестувальниця Клара Валентова.

      СКАНДАЛ НАВКОЛО ЧЕСЬКОГО ПРЕМ'ЄРА: ХРОНІКА ПОДІЙ

      Теги: Новини України Чехія протести Скандал з прем'єром Чехії
      Джерело: 24 Канал
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