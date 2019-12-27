Багатозонні лічильники електрики довзоляють споживача заощаджувати гроші

Українці вчаться економити. Як підрахували у компанії з електропостачання та енергоефективності YASNO, взимку споживання електрики зростає у півтора рази.

Тому, аби не витрачати більше, радять встановлювати багатозонні лічильники. Ці прилади дозволяють сплачувати за світло вдвічі менше грошей. Пільговий тариф починає діяти з 23 години вечора і до 7 ранку. Переваги багатозонних лічильників вже встигли оцінити понад 30 тисяч українських сімей.

"Ми плануємо тут використовувати теплі підлоги, бойлери, посудомийну машинку і техніку, яка може готувати вночі. Тому ми вирішили встановити двозонний лічильник, бо вночі електроенергія в два рази дешевше", – розповів киянин Тімур Малигін.

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"Можна частину своїх денних побутових справ змістити на години з пільговим тарифом. Наприклад, щоб бойлер автоматично вмикався о 6 ранку і до 7 години підігрів воду за пільговим тарифом. В нагоді будуть розумні розетки з таймером, які дозволяють автоматичне вмикання і вимикання приладів на той час, коли є пільговий тариф. Або коли ви цими електроприладами не користуєтесь, йдучи на роботу", – пояснив експерт з енергоефективності Антон Ковалишин.

Сам процес установки багатозонного лічильника займає лише 10 хвилин.

"Як це зробити, як встановити цей лічильник? Де його знайти? Найбільш простий спосіб – замовити на сайті YASNO набір "Розумний WATT", який вже включає послугу зі встановлення лічильника під ключ. До цього набору входять набір LED-ламп і розумна розетка, за допомогою якої можна керувати увімкненням ваших електроприладів. Звертаються ОСББ, які також мають бажання економити на сплаті електроенергії і встановлюють такі лічильники для своїх мешканців", – сказав директор YASNO у Києві Віктор Мельников.

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Експерти переконані, що заощадливе споживання електроенергії дозволяє не лише економити гроші, а й знижує навантаження на внутрішньобункові електричні мережі та загалом сприяє енергетичній незалежності країни.