Багатство чи смерть? Що означають віщі сни: тест

Сон – невід’ємна частина життя людини! Під час сну ми бачимо різних людей, події, переживаємо емоції. Хтось переконаний, що все це просто робота нашого мозку, інші впевнені: сни бувають віщі! До Дня сну пропонуємо вам перевірити свої знання у віщих снах.

Тест базується на "Українському соннику" фольклориста і письменника Миколи Дмитренка.