Багатство чи смерть? Що означають віщі сни: тест
Сон – невід’ємна частина життя людини! Під час сну ми бачимо різних людей, події, переживаємо емоції. Хтось переконаний, що все це просто робота нашого мозку, інші впевнені: сни бувають віщі! До Дня сну пропонуємо вам перевірити свої знання у віщих снах.
Тест базується на "Українському соннику" фольклориста і письменника Миколи Дмитренка.
Джерело: 24 Канал
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