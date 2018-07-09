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Багаж українських шаблісток знайшовся: втрутився міністр

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Жіноча збірна України з фехтування
Жіноча збірна України з фехтування

Українські шаблістки Ольга Харлан, Олена Вороніна, Аліна Комащук та Юлія Бакастова незабаром отримають втрачений багаж на тренувальному зборі в Ойте, Японія.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр спорту України Ігор Жданов.

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Їх фехтувальні чохли та інші речі вже були знайдені і протягом двох днів будуть доставлені до власниць. При цьому, за словами Жданова, якщо процес затягнеться, то Національна федерація фехтування України і Міністерство молоді та спорту України будуть шукати альтернативні варіанти, оскільки вже 19 липня в китайському Усі стартує чемпіонат світу.

Нагадаємо, за словами Ольги Харлан, під час пересадки у аеропорту Парижа, коли збірна України прямувала на тренувальний збір до Японії, було втрачено багаж. Валізи з екіпіруванням та зброєю збірної України знайшли лише за п'ять днів, але не змогли одразу їх повернути шаблісткам через несприятливі погодні умови.

Теги: Новини спорту Фехтування Ігор Жданов Міністерство молоді та спорту
Джерело: 24 Канал
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