Багряна осінь у Карпатах: дивовижні фото українських гір
У будь-яку пору року українські Карпати зачаровують неймовірними краєвидами. Тисячі туристів вирушають у мандри саме восени, аби побачити розмаїття кольорів, що дарують гори.
Наприкінці жовтня у мережі з'явились ефектні фото, зроблені в Карпатському біосферному заповіднику, що розташований на околиці долини Квасівський Менчул. Автори світлин показали дивовижну красу українських гір восени.
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Загадковий туман, багряні дерева, магічне світло, що падає на полонину – це не все, чим знімки приголомшили мережу. Фотограф вправно передав атмосферу українських гір. Ймовірно, після перегляду фото сотні туристів розпочали планування мандрівки до Карпат.
Мандрівка до Карпат
Осінь в Карпатах
Українські гори восени
Карпати
Дивовижні пейзажі українських гір
Краса гір
Багряні гори з туманом
Українські Карпати, осінь 2018
Усі фото – спільнота "Українські Карпати"