Багряна осінь у Карпатах: дивовижні фото українських гір

У будь-яку пору року українські Карпати зачаровують неймовірними краєвидами. Тисячі туристів вирушають у мандри саме восени, аби побачити розмаїття кольорів, що дарують гори.

Наприкінці жовтня у мережі з'явились ефектні фото, зроблені в Карпатському біосферному заповіднику, що розташований на околиці долини Квасівський Менчул. Автори світлин показали дивовижну красу українських гір восени.

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Загадковий туман, багряні дерева, магічне світло, що падає на полонину – це не все, чим знімки приголомшили мережу. Фотограф вправно передав атмосферу українських гір. Ймовірно, після перегляду фото сотні туристів розпочали планування мандрівки до Карпат.



Мандрівка до Карпат

Осінь в Карпатах

Українські гори восени

Карпати

Дивовижні пейзажі українських гір

Краса гір



Багряні гори з туманом

Українські Карпати, осінь 2018

Усі фото – спільнота "Українські Карпати"