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Бахматюк про заяви Гонтаревої: вистачить відвертатися і закривати вуха

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Олег Бахматюк
Олег Бахматюк / youtube.com

Глава ради директорів агрохолдингу Ukrlandfarming і власник "Ві Ей Бі Банку" і банку "Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк вважає провокаційною маніпуляцією заяви звільненої сьогодні Верховною радою екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої про заборгованість його банків по рефінансуванню.

Про це він заявив журналістам.

"Ще місяць тому Валерія Гонтарева запевняла всіх, що сума заборгованості моїх банків становить 38 млрд грн, а сьогодні вже називає – 10 млрд гривень. Що в черговий раз свідчить про відверту брехню і маніпуляції з боку екс-чиновниці.

Ми протягом двох років докладаємо титанічних зусиль, щоб нас хоча б почули і сіли з нами за стіл переговорів.

Ми готові погасити всі борги перед державою, готові розглядати варіанти компромісів, самі напрацювали цілий ряд пропозицій, які будуть вигідні і Нацбанку, і державі. Але спочатку була установка на те, щоб навісити ярлики, щоб виставити банкірів лиходіями, а регулятора – в білому одязі. Тому сьогодні ми звертаємося до Нацбанку: вистачить відвертатися і закривати вуха, робити вигляд, що ви не помічаєте бізнес. Пора переходити до цивілізованого діалогу", – підкреслив Олег Бахматюк.

За його словами, на жаль, тактика "тисячі порізів", яку використовував Нацбанк проти Ukrlandfarming, неодноразово могла привести до рейдерського захоплення бізнесу. "І ми не виключаємо, що глуха стіна, на яку ми натикалися щоразу звертаючись до Нацбанку зі своїми пропозиціями – була однією з передумов для такого захоплення", – додав О. Бахматюк.

За словами голови наглядової ради Ukrlandfarming, незважаючи на відсутність конструктивної взаємодії з НБУ протягом двох останніх років, компанія має намір і далі пропонувати варіанти виходу з ситуації, в тому числі і в переговорах з новим главою НБУ.

Нагадаємо, раніше Ukrlandfarming звернувся до Нацбанку і Фонду гарантування вкладів з пропозицією реструктуризувати борги виведених з ринку банків "Ві Ей Бі" та "Фінансова ініціатива" перед державою. У компанії на сьогодні працює близько 37-ми тисяч чоловік, підприємства холдингу є фінансово стійкими, регулярно погашають борги перед зовнішніми кредиторами (більше $ 500 млн за останні три роки), виплачують зарплату, а обсяг виробленої продукції в еквіваленті сягає 1,5% ВВП України.

Експерти відзначали, що досягнення НБУ і Ukrlandfarming компромісу щодо реструктуризації позик стало б хорошим сигналом як для внутрішніх, так і для іноземних інвесторів, оскільки продемонструвало б бажання регулятора йти на компроміси заради зростання економіки. Крім того, наприклад Ukrlandfarming могли б піти і акціонери інших банків.

Теги: НБУ Валерія Гонтарева Гроші ВВП
Джерело: 24 Канал
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