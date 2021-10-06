Пожежа в Балаклії сталася 6 жовтня. У мережі публікують відео, де видно, що пожежа досить великих масштабів і далі поширюється.

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Можуть горіти будинки

До рятувальників про пожежу надійшло повідомлення о 12:27. Займання сталося на відкритій території на вулиці Центральній.

Працівники ДСНС визначили, що горів очерет на площі 4,5 гектара. Існувала загроза розповсюдження полум'я на житлові будинки, тому рятувальники швидко почали гасити полум'я.



Пожежа в Балаклії / Фото ДСНС Харківщини

О 14:20 пожежу локалізували. Чи займання вже вдалося загасити – не повідомляють.

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Загрози розповсюдження вогню немає. До місця події направили 3 відділення служби порятунку на автоцистернах, відділення Балаклійського лісгоспу та відділення військової частини.

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