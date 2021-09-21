Проте дискусія почалася не лише через псування загального вигляду будівлі, оскільки виникли запитання й до безпечності. Про цю надбудову на вулиці Рубінського повідомили 20 вересня.

Цікаво Цар-балкон вже не в тренді: у Києві помітили балкон із саркофагом бога

Важко не помітити

Із журналістами про це спілкувалася жителька Дніпра Анастасія Кримович. Вона сказала, що помітила це "архітектурне рішення" кілька тижнів тому під час прогулянки.

Сьомий поверх складно не помітити, коли йдеш від торговельного центру. Великий, як труна, стоїть. Дуже вирізняється і це негарно,

– розповіла дніпрянка.

Також вона додала, що не вважає це хорошим рішенням власників помешкання. Мовляв, площу квартири це не сильно збільшило.



Вигляд знизу на балкон у Дніпрі / Фото Суспільного

Яка небезпека можлива

Архітектор Михайло Аліпов розповів, що головною проблемою в цьому випадку є те, що балкон збудували на верхньому поверсі старої панельної будівлі. Мовляв, мешканці мають усвідомлювати, що вони можуть прожити у квартирі з цим балконом усе життя й нічого не буде. Проте завжди є ймовірність того, що одного дня вони прокинуться без зовнішньої стіни.

Також фахівець зазначив, що відповідно до законодавства, для спорудження таких "балконів" потрібне комплексне технічна експертиза будівлі. Потрібен висновок щодо опорної здібності конструкції будівлі. Лише з цими документами вже можна отримати дозвіл на масштабну реконструкцію балкону.

За словами Михайла Аліпова, самовільно зведені прибудови є досить поширеним явищем для Дніпра. Зокрема, колись він проєктував будинок, який розташований на Набережній Перемоги. Згодом після здачі в експлуатацію там з’явилося 2 прибудови, яких не було в архітектурному плані будинку.

Зверніть увагу Кінець епохи "цар-балконів": у Києві хочуть штрафувати за кондиціонери та спотворені фасади

Чи можуть покарати за таке

Начальник інспекції з благоустрою міськради Дніпра Руслан Мороз розповів, що такі об’єкти фіксуються. Їх зазвичай виявляють інспектори під час рейдів, а також беруть на облік за скаргами громадян. Після цього в мешканців вимагають дозвільні документи на прибудову.

Але я вам скажу, що на більшість з них, на жаль, вже існують документи. Люди звертаються до приватних бюро технічної інвентаризації, вони за невеликі гроші роблять їм техпаспорт,

– розповів Мороз.

Проте він зазначив, якщо такий балкон виявляють під час спорудження, його демонтовують. Зокрема, у 2021 році вдалося знищити 7 схожих конструкцій, на які не було дозволу.