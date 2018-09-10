Балух дуже погано почувається та вимушений приймати знеболювальні, – адвокат

Стан українського політв'язня Володимира Балуха значно погіршився. Він страждає від сильного головного болю, має запаморочення, у нього болять спина та печінка. Балух змушений приймати знеболювальні препарати.

Про це з посиланням на адвоката політв'язня Ольгу Дінзе, передає "Кримська правозахисна група".

Читайте також: Сильний біль і втрата ваги: стан Балуха знову погіршився

У мого підзахисного хворобливий вигляд, він дуже погано почувається. Володимир страждає від сильного головного болю, в нього запаморочення, болять спина та печінка,

– зазначила правозахисниця.

За її словами, Балух вимушений приймати знеболювальні препарати, проте ситуація із його голодуванням залишається без змін.

Також Дінзе розповіла, що вранці 10 вересня відбулося судове засідання у так званому Верховному суді Криму.

В інстанції не задовольнили апеляційну скаргу захисту українця на відмову Залізничного районного суду Сімферополя про припинення провадження за клопотанням щодо умовно-дострокового звільнення Володимира Балуха. Там також не скасували постанову про продовження запобіжного заходу.

Читайте також: В'язня Кремля Сущенка навідає український консул

Як повідомила Дінзе, засідання було відкритим, але самого Володимира Балуха до зали суду не привезли, він приймав участь у засіданні за допомогою відеозв’язку.

Володимира Балуха обурив виступ російського прокурора, який назвав рішення Залізничного районного суду Сімферополя про відмову в УДЗ "обґрунтованим і законним".

Володимир був обурений і заявив, що більше не має бажання "приймати участь у цьому фарсі". Суддя вирішив вимкнути відеозв’язок із СІЗО, чим фактично видалив Балуха із засідання,

– розповіла Ольга Дінзе.

Адвокат наголосила, що розглядаючи апеляцію захисту на рішення про УЗД, Верховний суд Криму посилався на характеристику активіста, котра була надана адміністрацією СІЗО і не вивчалася у суді першої інстанції.

Нагадаємо, 5 липня незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Так, Балуха засуджено до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.