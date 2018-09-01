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Балух дуже погано себе почуває і його хочуть знову кинути в карцер

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Володимир Балух дуже погано себе почуває
Володимир Балух дуже погано себе почуває / Радіо Свобода

Стало відомо про погіршення стану українського політв'язня Володимира Балуха, який в ув'язненні в окупованому Росією Криму голодує вже 167 днів.

Про погане самопочуття кримського активіста у своєму Facebook повідомив один з лідерів кримських татар, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

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"Мені вночі повідомили, що Володимир Балух дуже погано себе почуває. Також сказали, що його хочуть відправити на яму (карцер – ред.)", – написав Чийгоз.

Раніше правозахисники повідомили, що за час голодування Володимир Балух схуд на понад 30 кілограмів.

5 липня незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Так, Балуха засуджено до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Володимир Балух Новини Криму голодування Новини України Українці в полоні РФ Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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