Політв'язень Володимир Балух відмовився припиняти 23-денне голодування

Засуджений активіст Володимир Балух продовжив голодування, яке оголосив ще 19 березня.

Про це пише "Крим.Реалії".

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У залі підконтрольного Кремлю Роздольненського суду, де проходить чергове засідання у справі Балуха, засуджений активіст виглядає хворобливо і ледве тримається за ґрати, передає видання.

Нагадаємо, після анексії півострова Володимир Балух на своєму будинку у селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" та відмовився від російського паспорта. Активіста Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року.



Окупаційна влада звинуватила його у зберіганні набоїв та вибухівки, які виявили у нього під час одного з обшуків.Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за принципову проукраїнську позицію.



16 січня в окупованому Криму активіста Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні.