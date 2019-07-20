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      Балух є у списку на обмін полоненими і дуже сподівається повернутися до України, – адвокат

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      Володимир Балух, бранець Кремля
      Володимир Балух, бранець Кремля / rferl.org

      Український активіст з Криму Володимир Балух , якого незаконно утримують у російській колонії, є у списках на обмін полоненими. Політв'язень дуже сподівається на реалізацію домовленості омбудсменів України і Росії.

      Балух знає про зустріч Денисової і Москалькової і дуже сподівається бути одним з тих, кого обміняють. Про це розповіла адвокатка Ольга Дінзе, пише видання "Крим.Реаліі".

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      Утім, Володимир Балух у списках на обмін фігурує вже приблизно два роки. На думку адвокатки, якби була політична воля – його обміняли б уже давно.

      Чи буде він серед тих, кого реально обміняють чи у списку якоїсь іншої юридичної процедури (обміну полоненими – 24 канал) – я не знаю. Але в списках він є, 
      – зазначила Дінзе.

      Нагадаємо, український і російський омбудсмени Людмила Денисова та Тетяна Москалькова на зустрічі у Москві 16 липня обмінялися списками українців і росіян, яких утримують у слідчих ізоляторах та в'язницях обох країн. А перед цим на зустрічі в Києві досягнули певної домовленості про обмін.

      Хто такий Володимир Балух? Володимир Балух – кримський фермер, український громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства.

      Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

      Балух свою провину не визнав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування. Правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

      Непорозуміння з найріднішими та безробіття: як живе родина Володимира Балуха у Криму – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      22 липня
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      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Українці в полоні РФ Людмила Денісова Володимир Балух Тетяна Москалькова
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