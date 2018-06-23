Балуха перевели в ізолятор, де над ним знущаються: Денісова звернулась до Червоного Хреста

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха, який напередодні оголосив сухе голодування.

22 червня Володимир Балух оголосив про початок сухого голодування.

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Омбудсмен Людмила Денісова зауважила, що 23 червня минає уже 97 днів голодування Володимира Балуха і за цей час він втратив 30 кілограмів ваги.

Після того, як із СІЗО його перевели в ізолятор тимчасового тримання він зазнає знущань і принижень з боку наглядачів закладу.

З цього приводу Денісова звернулась до представників Червоного Хреста на території окупованого Криму з проханням якнайшвидше відвідати Володимира Балуха і надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

"Закликаю всіх причетних, хто може вирішити це питання в Російській Федерації, надати мені доступ до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха", – написала Денісова у своєму Facebook.

15 червня стало відомо, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. В цей день у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка.



За словами архієпископа Климента, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.