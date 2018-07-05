"Бананофон" Nokia 8110 можна купити в Україні: чим унікальний телефон

5 липня в Україні стартував продаж ремейку телефону з фільму "Матриця", так званого "бананофона" – Nokia 8110. Телефон вже можна придбати у найбільших мережах рітейлерів.

Про це пише видання tehnot.com.

Nokia 8110 отримав процесор Qualcomm 205 Mobile Platform, 512 МБ внутрішньої та 4 ГБ постійної пам'яті. Пристрій має 2,4-дюймовий QVGA-дисплей. Камера має 2-МП. Заряду акумулятора вистачить на 25 днів роботи.

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Телефон має жовтий колір панелі, через що і отримав народну назву "бананофон".

Nokia 8110 можна купити в Україні

При цьому ціна на пристрій дуже висока – 2299 гривень. Тож можна вважати, що це один з найдорожчих кнопкових телефонів на ринку.

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