Банда дітей розтрощила ігрові автомати на Одещині: відео хуліганства

У Кілійському районі Одещини 19 серпня кілька неповнолітніх вирішили розважитися правопорушенням. Діти налетіли на ігрові автомати й розтрощили їх.

Загалом зловмисників було приблизно 8 та їм всім від 11 до 13 років. Згодом їх змогли впіймати.

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Побили та пограбували

Це сталося рівно о 4 годині ранку в селі Приморське. Спершу до автоматів підбігли тільки 5 хлопців. Вони кинули один із пристроїв і вибили в ньому скло. Згодом підбігли ще кілька хуліганів, які почали бити автомат палицею.

Після цього компанія почала щось виймати з кинутого автомату. Загалом розбій тривав приблизно 2 хвилини, тому діти провернули цю "операцію" досить швидко.

Коли неповнолітніх із відео знайшли, їх передали правоохоронцям. Що загрожує дітям за такі дії – наразі невідомо.

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Схожа подія

У Дніпрі 13 травня 5 підлітків прийшла на стоянку в центрі міста та почали бити автомобілі. Також молоді люди зривали з автівок номерні знаки.

Це встигла зняти камера спостереження та правоохоронці намагалися встановити особи зловмисників. Проте це так і не вдалося.