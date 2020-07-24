На Харківщині затримали трьох учасників етнічної групи, які викрали чоловіка і вимагали за нього викуп. Річ у тім, що напередодні троє бандитів намагалися "вибити" із чоловіка неіснуючий борг.

Коли потерпілий відмовився платити борг, якого він насправді не брав, банда із трьох учасників спершу почала погрожувати розправою. Опісля його схопили, посадили в авто та вивезли у невідомому напрямку, повідомляють у поліції Харківщини.

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Батькові потерпілого сказали, що повернуть сина за викуп – 20 тисяч доларів США. Правоохоронці проаналізували велику кількість інформації: опитали десятки свідків, розшифрували матеріали з камер відеонагляду тощо.

Зібравши всю необхідну інформацію, оперативники чітко скоординували свої дії та залучили до проведення спецоперації бійців КОРДу. Під час передачі 20 тисяч доларів викупу вимагачів затримали.



Банду затримали при передачі викупу

Відомо, що всі троє фігурантів – учасники етнічної організованої групи віком від 28 до 39 років, мешканці Харківської області. Вони вже мають багату кримінальну історію: були судимі за побиття та майнові злочини.

Найближчим часом затриманим буде вручене повідомлення про підозру за скоєння злочинів, передбачених статтями: вимагання та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Їм загрожує до семи років ув’язнення.