Залякали поліцейських і суддю: у Харкові затримали небезпечну банду – відео

У Харкові затримали злочинне угруповання, яке займалося залякуванням судді та правоохоронців. Ці люди, ймовірно, брали замовлення на залякування у представників криміналітету.

Про затримання повідомили 28 липня. Усі затримані – раніше судимі мешканці Харківщини, яким від 36 до 47 років.

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Встромляли сокиру або підпалювали

Правоохоронці встановили, що кримінальники Харківщини зверталися до цієї групи заради уникнення кримінальної відповідальності. Зловмисники, ймовірно, брали гроші за різні "послуги".

Зокрема, вони надсилали повідомлення з погрозами розправи. Також встромляли сокиру в автівку або й взагалі спалювали транспортний засіб. Серед їхніх потерпілих були не лише поліцейські та судді, а й підприємці.



Правоохоронці оголошують підозру затриманому / Фото Нацполіції

Кому дісталося від зловмисників

Одним зі списку "замовлених" був старший оперуповноважений поліції з особливо важливих справ Управління стратегічних розслідувань Харківщини. Слідчі встановили, що змовники планували ліквідувати поліцейського. Проте перед цим вирішили його залякати.

Як залякували правоохоронця

Зловмисники навідалися до подвір'я будинку правоохоронця посеред ночі. У дах його припаркованого автомобіля Skoda Octavia встромили сокиру. Після цього на телефон потерпілого надіслали повідомлення з погрозами фізичної розправи.

Чому дісталося судді

Служителька феміди одного із судів Харкова поплатилася за відмову винести "лояльний" вирок.Спочатку жінці посеред вулиці плеснули в обличчя зеленкою. Коли вона не винесла потрібне зловмисникам рішення, вщент спалили її автомобіль – Mazda CX-7.

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Жертви невдалого рекету

Також повідомили, що одна родина підприємців із Харківщини не погодилася віддавати частину свого прибутку. Це в них вимагали місцеві кримінальники.

Потім учасники затриманого угруповання пошкодили майно цієї родини. Їм спалили одразу 2 автомобілі – Land Cruiser 200 та Infiniti FX 37.



Автомобілі, які спалили зловмисники / Фото Нацполіції

Що загрожує за такі злочини

Цим людям вже оголосили про підозру за кількома статтями. Всі вони передбачають різне покарання.

36-річного та 47-річного чоловіків підозрюють у посяганні на життя працівника правоохоронного органу групою осіб. Максимальне покарання за відповідною статтею – від 9 до 15 років в'язниці чи навіть довічне ув'язнення.

Двом їхнім спільникам 36 та 38 років вручено підозру в знищенні майна групою осіб. Їм загрожує ув'язнення на термін від 3 до 10 років.

Наразі суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним. 2 із них перебувають за ґратами без права внесення застави.

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