Банда колишніх поліцейських викрадала елітні авто в Одесі: подробиці

В Одесі правоохоронці викрили учасників угруповання, що мають у своєму доробку понад десяток викрадень елітних автомобілів. Зловмисниками виявилися троє жителів міста віком від 33 до 43 років.

Що кажуть про викрадачів елітних у поліції

Як підкреслюють у пресслужбі Нацполіції Одеської області, спеціалізувалися вони виключно на машинах преміум-класу – Toyota, Lexus, Range Rover і Mercedes-Benz.

​Зверніть увагу! В Одесі спалили дві машини однієї сім'ї: відео

Поки правоохоронцям вдалося затримати лише двох імовірних викрадачів. Одного – за кермом викраденого Toyota Land Cruiser Prado, іншого – за місцем проживання. Під час проведення обшуків у них удома поліцейські вилучили пристрій для запуску двигуна, мобільні телефони, автомобіль Range Rover та інші речові докази.



Під час обшуку поліцейські вилучили пристрої, які допомагали зловминикам викрадати авто

Щодо цієї справи відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про незаконне заволодіння транспортним засобом. Якщо провину зловмисників доведуть, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі триває слідство. Також поліція намагається встановити місце перебування та притягнути до відповідальності ще одного фігуранта.



Зловмисники викрадали лише елітні авто

Цікаві деталі від ЗМІ

Одеське видання "Думская" з посиланням на прокуратуру переконує, що членами вищезазначеного злочинного угруповання є колишні правоохоронці.

Так, у 2019 році в Одесі, зокрема, було викрадено 12 автомобілів марок Toyota, Lexus, Range Rover і Mercedes. І усі ці випадки відзначалися особливим "почерком" злочинців. Вони діяли блискавично та користувалися новітньою апаратурою для сканування і блокування сигналізації, відкривання замків і швидкого запуску моторів.

29 грудня поліцейським вдалося зупинити одне з цих викрадених авто на вулиці. За кермом переував один із викрадачів – 35-річний Андрій К.. Чоловік раніше служив у одеській поліції та був оперуповноваженим карного розшуку. Двоє його спільників також раніше служили в поліції. Мовиться про 43-річного Сергія Г. та 33-річного Олега С.

​До теми! У полтавських бізнесменів вкрали сумки з 12 мільйонами гривень: на них напали під Одесою – фото



За даними ЗМІ, викрадачі раніше працювали в поліції

До слова, нещодавно під Одесою озброєні чоловіки напали на вантажівку, що прямувала з Києва. Загалом зловмисникам вдалося викрасти вантажу вартістю у понад 52 мільйони гривень.