На це звернули увагу у місцевому виданні "Корабелов.инфо". У редакцію ЗМІ очевидець надіслав фото з цим провокаційним банером.

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Тезу Путіна про "один народ" продовжують просувати в містах України

У редакцію місцевого миколаївського видання чоловік на ім'я Артур написав лист щодо "провокації у місті".

Занепокоєння у нього викликав плакат, розміщений на одному з мостів біля Чорноморського суднобудівного заводу. Власне, не сам плакат, а напис на ньому: "Да, мы один народ!"

Очевидець розпізнав у цих словах пропагандистську російську тезу, яка є цитатою з гучної псевдоісторичної статті глави Кремля Володимира Путіна щодо начебто єдності росіян та українців.



Провокаційний плакат у Миколаєві / Фото "Корабелов.инфо"

Примітно, що цілком такі ж плакати люди цього місяця бачили й в інших містах України. Зокрема, у Запоріжжі та Дніпрі.



Такий самісінький плакат у Запоріжжі / Фото ria-m.tv



І ще один банер із написом про "один народ" із Дніпра / Фото opentv.media

Мантру про "один народ" повторюють в Україні й проросійські політики, як-от скандальний нардеп Ілля Кива з "Опозиційної платформи – За життя".